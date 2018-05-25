Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского "Боинга"

Власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга», который сбили над Донецкой областью Украины в 2014 году. Об этом говорится в заявлении голландского совета министров, сообщило агентство Reuters.

В правительстве добавили, что уже обратились к России с предложением диалога о справедливости в ситуации «невероятных страданий и урона», связанных с крушением рейса MH17. Они также отметили, что привлечение к ответственности целой страны — это «сложный юридический процесс», передает tjournal.ru.

Накануне заявления голландских министров международное следствие представило доклад о причастности российского Минобороны к падению малайзиского «Боинга», вылетевшего из Амстердама. По данным следователей, участвовавший в катастрофе ракетно-зенитный комплекс принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курской области.