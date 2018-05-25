В субботу в столице пройдет заезд VELO FUN

Заезд VELO FUN состоится в субботу в столице. В нем примут участие порядка пяти тысяч велосипедистов-любителей.

Участники стартуют с Площади Великого Национального собрания и преодолеют дистанцию в 15 км.

Маршрут проложен по главным улицам Центра и Рышкановки. Колонну в начале и сзади будут сопровождать патрульные машины.

К счастью для водителей, ограничений в движении транспорта не предвидится, на дорогах возможны лишь мелкие заторы.

Заезд был запланирован на 13 мая в рамках масштабной велогонки Chisinau Criterium, и был перенесён из-за дождя.