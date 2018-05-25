В Киеве охранник бизнес-центра проспал ограбление 15 офисов. ВИДЕО

На Украине в ночь на 24 мая неизвестные преступники проникли в столичный бизнес-центр "Лыбидь" и похитили ценности, хранившиеся в 15 офисах. Производившим много шума грабителям не помешала даже система видеонаблюдения и дежуривший в здании охранник, который просто спал.

Дерзкое преступление было совершено в доме N86 по улице Казимира Малевича в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным, воры вынесли из вскрытых сейфов не менее двух миллионов гривен (76,5 тысячи долларов), передает ТСН.

На первом этаже бизнес-центра ночью дежурил охранник. Поэтому злоумышленники решили зайти не через дверь, а в окно. Они "поднялись по лестнице на теплотрассу, пришли к окнам и попали в кабинет".

Пока грабители спокойно на протяжении нескольких часов выбивали перегородки стен и резали "болгаркой" сейфы, охрана бизнес-центра никак не реагировала, хотя на этаже были камеры наблюдения. В итоге воры скрылись вместе с добычей, которой стали деньги фирм-арендаторов и их сотрудников.

Как оказалось, секьюрити крепко спал под визг "болгарки" и грохот падающих на втором этаже сейфов. Возможно, преступники смогли бы хозяйничать до утра, но их спугнул уборщик, отдыхавший в подсобке перед началом рабочей смены. Его сон был не так крепок, как у охранника. Когда воры ушли, уборщик разбудил охранника, и они вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Следователи проверяют различные версии случившегося, пишут "Факты". Возможно, у грабителей был сообщник из числа работников здания, который помог им сориентироваться. Таким же сообщником мог быть и охранник. Не исключается, что ему могли подсыпать снотворное в пищу или же он просто делал вид, что спит, и бездействовал от страха, передает newsru.com.



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