"Не роскошь, а средство передвижения": составлен рейтинг самых дешевых машин в мире

Издание "Автоновости дня" составило топ-3 самых дешевых автомобилей в мире, которые подтверждают крылатую фразу: "Автомобиль - это не роскошь, а средство передвижения".

Первенство в этом плане удерживает индийская модель Tata Nano стоимостью от 3,3 тыс. долларов (около 200 тыс. рублей) в базовом исполнении, в котором нет ни кондиционера, ни гидроусилителя руля, ни печки. Субкомпактный хетчбэк оснащен двигателем объемом в 0,6 литра мощностью 33 лошадиные силы и способен разогнаться максимум до 105 км/ч, передает newsru.com.

На второй позиции оказался японский хетчбэк Datsun redi-GO ценой от 4 тыс. долларов (245 тыс. рублей). Эта модель комплектуется бензиновым двигателем объемом 0,8 литра с отдачей 54 л. с.

Datsun redi-GO построен на той же компактной платформе CMF-A, что и Renault Kwid, который в базовой версии оснащается тем же двигателем, но стоит чуть дешевле, что и позволило ему обойти в рейтинге своего французского "собрата", отмечается в публикации.

Замкнувший тройку самых бюджетных машин в мире Renault Kwid, продающийся в Индии, разрабатывался специально для рынков развивающихся стран, поэтому обладает доступной ценой от 4,1 тыс. долларов (около 250 тыс. рублей).

В базовой версии Kwid комплектуется вышеупомянутым двигателем в сочетании с 5-скоростной механической коробкой передач. При этом Kwid позиционируется как кроссовер, хотя имеет только передний привод.