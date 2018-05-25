Зоны отдыха в Кишиневе не готовы для летнего сезона. Населению рекомендуется избегать эти зоны, так как их санитарно-эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего.
На территории муниципия Кишинев есть шесть зон отдыха с водоемами: Днестровский парк города Вадул-луй-Водэ, Ватра, Парк Валя Морилор, Парк Долина Роз, Парк Рышкань и Парка "La Izvor".
Санитарный врач Центра общественного здоровья муниципия Кишинев (в рамках Национального агентства общественного здоровья) Александру Налба, что не соответствует требованиям качества ни пляжный песка, ни качество воды. Соответственно, купание не разрешено. Не разрешен и отдых в этих зонах. Патогенная флора не была обнаружена, но выявлено превышение нормы по колиформным бактериям и кишечной палочки, которая является опасной для человеческого организма, сообщает ipn.
Лабораторные исследования показали, что песок не заражен яйцами гельминтов, но, как правило, они выявляются, когда температура выше. По словам санитарного врача, ни в одной зоне отдыха из шести, песок не был разрыхлён до конца.
Александру Налба сказал, что, с санитарно-эпидемиологической точки зрения, ситуация является более благоприятной в зоне отдыха Днестровский парк Вадул-луй-Водэ, где вода является проточной а душевые кабины и общественные туалеты оборудованы в соответствии с нормами. В зоне отдыха Ватра ситуация самая плохая, там вода стоячая и начала цвести.
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