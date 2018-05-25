Международный день детей в Кишинёве: программа мероприятий

В контексте празднования Всемирного дня ребенка, 1 и 2 июня в Кишиневе пройдет ряд мероприятий для детей и родителей. В течение двух дней жители и гости столицы примут участие в конкурсах, спортивных соревнованиях, развлекательных программах с клоунами и в творческих мастерских.

Программа мероприятий начнется в 09.00 в Секторе Чокана, на пр. Мирча чел Бэтрын 4/6, где будут выступать детские художественные коллективы. В 10.00, в Сквере Кафедрального собора Рождества Господня пройдет концерт духового оркестра и культурно-спортивная программа для детей: фэйс пэйнтинг (живопись на лице), рисование на асфальте, караоке, дискотека для детей, лотереи, веселые шоу, представления для участников программы, веселые игры и соревнования, сообщает golos.md.



В 10.00 в Парке им. Штефана Великого и Святого состоится художественная программа для детей, с участием учащихся Республиканского центра для детей и юношества „ARTICO”.



В 11.00 в Выставочном центре Moldexpo начнется культурно-художественное представление с участием художественных коллективов доуниверситетских учебных заведений сектора Буюкань. Вместе с детьми, на сцену поднимутся артисты Аура, Джорджета Войнован, Eryka и Мариана Михэилэ. Так же, будет организована развлекательная программа с клоуном Магелино и культурная программа, представленная Детской студией „Doremicii”.



В секторе Рышкань, в сквере по ул. М. Костин, в 10.00, начнется концертная программа и спортивные соревнования. В секторе Чокана, в 10.00, по ул. А. Руссо, 57, будет организована программа с участием художественных коллективов Центра творчества „Ghiocel”. В 16.00, в Секторе Чокана, в сквере у магазина Fidesco, на пр. Мирча чел Бэтрын, 6, для детей будет организован концерт и веселые игры в партнерстве со всеми общинными центрами сектора, передает IPN.



Вечером, в 18.00, в Зеленом театре состоится концерт National Youth Orchestra для детей, молодых родителей, бабушек и дедушек: „Музыка из мультипликационных фильмов”, сопровождаемый кадрами из этих мультфильмов.



На следующий день, 2 июня, праздник продолжится в сквере торгового центра „UNIC”, где в 11.00 начнется развлекательная программа для детей и родителей с участием клоунов и фольклорных персонажей.



В 16.00 всех жителей и гостей столицы ждут на площади Великого Национального Собрания, где пройдет развлекательная программа с участием скейтбордистов, и не только.



Всемирный день ребенка, который отмечается ежегодно 1 июня, объявлен выходным днем для бюджетников, с отработкой 23 июня.