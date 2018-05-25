Андриан Канду отправился с рабочим визитом в Грузию

Председатель парламента Андриан Канду совершает в период с 25 по 27 мая 2018 г. визит в Грузию.

В Тбилиси Андриан Канду примет участие в официальной церемонии, организованной грузинскими властями по случаю 100-летия создания первой Грузинской Демократической Республики, передаёт МОЛДПРЕС.

Андриан Канду обсудит с грузинскими официальными лицами, в том числе и вопросы, связанные с функционированием Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, парламента Грузии и парламента Республики Молдова. Вчера, парламент одобрил решение, посредством которого Молдова участвует в переговорах о создании Межпарламентской ассамблеи.

Работы по созданию Межпарламентской Ассамблеи состоятся 9 июня 2018 года в Киеве.

Межпарламентская Ассамблея Верховной Рады Украины, парламент Грузии и парламент Молдовы станут межпарламентским консультативным учреждением, созданным для рассмотрения вопросов и проектов, представляющих общий интерес для трех стран. Цель Ассамблеи – обсуждение вызовов, с которыми сталкиваются Молдова, Украина и Грузия, передача передового опыта в области законодательного процесса, согласование общих позиций по внешней политике.

Идея создания Межпарламентской Ассамблеи была объявлена и согласована в рамках Межпарламентской конференции на высоком уровне в Кишинэу, которая была организована впервые, в партнерстве с Атлантическим советом, по инициативе председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины.