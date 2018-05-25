Скончалась вторая выжившая в авиакатастрофе на Кубе

Скончалась вторая из трех выживших при крушении самолета Boeing 737 на Кубе.

40-летняя Эмили Санчес ушла из жизни в ночь на 25 мая, она была госпитализирована в одну из гаванских больниц с тяжелыми повреждениями и ожогами, пишет Известия.ru.

Таким образом число жертв достигло 112 человек. Еще одна попавшая в авиакатастрофу женщина позднее скончалась в больнице. Последняя выжившая — 19-летняя Майлен Диас находится в критическом состоянии.

Трагедия произошла 18 мая. Летевший из Гаваны в Ольгин самолет Boeing 737 разбился в 20 км от кубинской столицы практически сразу после взлета. В числе жертв — пять детей и 11 иностранных граждан.

По предварительным данным, падение самолета произошло из-за технической неполадки, однако очевидцы сообщают, что воздушное судно при взлете задело линию электропередачи. Специалисты нашли оба бортовых самописца, ведется их расшифровка.