Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери

Певица Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочку. Снимок девочки она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Певица официально подтвердила рождение второго ребенка 24 мая, а сегодня опубликовала первое совместное фото с новорожденной с подписью «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным».

Лобода родила ребенка в клинике в Лос-Анджелесе, куда прилетела за несколько месяцев до появления девочки на свет. В декрете певица задерживаться не планирует и уже через месяц вернется на сцену, сообщает, сообщает Известия.ru.