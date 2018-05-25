Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о разводе со своей женой Матильдой. Об этом артист написал в соцсети Instagram.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — поделился исполнитель.

Шнуров также обратился к СМИ с просьбой не нарушать личное пространство бывших супругов, пишет Известия.ru.