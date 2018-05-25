Малые, да удалые: в столице двое детей срывали розы с клумбы и продавали их за перекрёстком

Двоих детей, срывающих розы с клумбы, заметили сегодня прохожие. По сообщениям очевидцев, ребята продают собранные цветы на соседнем перекрёстке.

Инцидент произошёл недалеко от виадука. Свидетели подобной «коммерции» засняли происходящие на видео и разместили в социальных сетях. В комментариях некоторые пользователи предположили, что ребята могли собирать букет для своей знакомой. Другие пользователи предположили, что дети беспризорники и нуждаются в помоще.

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