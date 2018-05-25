На столичных рынках появились первые молдавские овощи

На рынках появились первые молдавские помидоры и сладкий перец. Владельцы теплиц начали сбор овощей, которые, по их словам, первое время будут стоить дороже импортных.

Ион Хаджиу из села Оницканы, Криулянского района почти семь лет выращивает помидоры в теплице.



Как сообщают отечественные предприниматель, растения совершенно здоровые и развиваются хорошо. Первая партия урожая уже появилась на столичных рынках.



Продавцы говорят, что цены молдавской продукции пока слишком высокие.



Килограмм отечественных томатов стоит 50 леев - почти на 20 леев дороже, чем привозные. И килограмм молдавского сладкого перца стоит почти 40 леев, вдвое дороже импортного.



