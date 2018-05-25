В Каушанском районе отремонтировали пожарный пост

Пост пожарных и спасателей в селе Копанка Кэушенского района открылся сегодня после ремонта и оснащения современным оборудованием при поддержке Европейского союза.

ЕС выделил на это более 68 000 евро через программу «Поддержка мер по укреплению доверия», осуществляемую ПРООН. В то же время примэрия, в которой размещается пост, была оснащена на европейские средства системой отопления на основе биомассы в рамках проекта «Энергия и биомасса», сообщает МОЛДПРЕС.

Пост в Копанке обслуживает девять сел с населением более 15 тыс. человек, четыре из них – Кицкань, Кременчуг, Захорна и Меренешть – де-факто управляются тираспольской администрацией. «Люди иногда спрашивают, что конкретно ЕС делает для них и почему он инвестирует в меры по укреплению доверия. Результаты этого проекта говорят сами за себя. ЕС способствует урегулированию приднестровского конфликта и повышает доверие между Кишинэу и Тирасполем, поддерживая совместные инициативы, такие как этот ремонт в Копанке. Данные инициативы улучшают благосостояние населения двух берегов в рамках совместных мероприятий. Таковы меры ЕС по укреплению доверия», - подчеркнул посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко на церемонии открытия.

В настоящее время пост пожарных и спасателей имеет все условия: комнату для пострадавших, столовую, тренажерный зал и т.д. Пост оснащен и передовым оборудованием.