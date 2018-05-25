Поезд Кишинёв-Одесса расширяет граффик курсирования

Министерство экономики и инфраструктуры сообщает, что с 31 мая 2018 года поезд Кишинэу-Одесса будет ходить четыре раза в неделю – по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

В настоящее время он курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям, передает МОЛДПРЕС.

Поезд в Кишинэу-Одесса будет ходить четыре раза в неделю в летний период: с 31 мая по 23 сентября 2018 года.

Цена билета третьего класса составляет 142 лея, второго класса – 149 леев и первого класса – 157 леев.

Поезд отправляется с железнодорожного вокзала Кишинэу в 6.57. Из Одессы он выезжает в 18.45.