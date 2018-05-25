В Бельцах открыли текстильную фабрику на 700 рабочих мест

Текстильную фабрику открыли в Бельцах. В торжественной церемонии принял участие премьер Павел Филип. Инвестиции в предприятие позволят создать свыше 700 новых рабочих мест.

В производство вложили около четырёх миллионов евро. Один из румынских инвесторов, Дмитрий Караман, говорит, что решение принял после того, как в прошлом году пообщался с премьером Павлом Филипом.



Глава Торгово-промышленной палаты отметил, что лучшие условия для предпринимателей мотивируют инвесторов.



Предприятие по пошиву одежды открыли в промышленном парке „Рэут”.



В прошлом году инвестиции в свободные экономические зоны Молдовы составили 115 миллионов долларов.