Жители Бельц жалуются на некачественный ремонт дорог

Ямы на некоторых дорогах Бельц заделывают вторичным щебнем, а иногда и вовсе смесью из песка, гальки и измельченного старого асфальта.

На возмущение жителей Бельц, ставших очевидцами такого ремонта, рабочие лишь разводят руками. Работать, по словам дорожников, приходится с тем, что дают.



Глава Управления строительства и ремонта дорог Бельц Юрий Хмарный признает, что у предприятия нет необходимого оборудования и материалов. Хотя в этом году на ремонт бельцких улиц из Дорожного фонда выделили около 18 миллионов леев.



Люди говорят, что дороги ремонтируют с нарушениями. Кроме того, водители и пешеходы отмечают, что на недавно отремонтированные центральные дороги Бельц до сих пор не нанесли разметку.



