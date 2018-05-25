Сильвия Раду: "Выиграл или проиграл - продолжай действовать!"

Начатая еще во время предвыборной кампании инициатива Сильвии Раду - кандидата в мэры в первом туре - продолжается. Кампания "Сделай что-то полезное для Кишинева" не ограничилась предвыборной гонкой. Так в одном из столичных дворов появилась еще одна детская площадка.

На своей странице в соцсетях Сильвия Раду поблагодарила предпринимателя, благодаря которому у детей появилось облагороженное место для игр. "Мне удалось поднять у людей гражданский дух и готовность вносить личный вклад в развитие города", - написала уже бывший кандидат в мэры Кишинева. Напомним, что во время предвыборной гонки независимый кандидат Сильвия Раду отказалась от затрат на рекламу и агитацию. А всех, желающих поддержать ее кампанию финансово, она призвала направить средства на конкретные проекты в Кишиневе. На призыв кандидата в мэры тогда откликнулись многие. Так во дворах Кишинева и пригородов появились новые детские площадки, были облагорожены игровые зоны в детских садах и школах, а в Доме культуры в Тогатино были установлены кондиционеры. Несмотря на то, что Сильвия Раду не прошла во второй тур, поддержка ее социальной кампании продолжилась по сей день. Бывшая и.о. мэра Кишинева поблагодарила всех, кто помог в создании новой детской площадки. И добавила: "Выиграл - продолжай. Проиграл - продолжай." В первом туре независимый кандидат Сильвия Раду заняла третье место, набрав более 17% голосов.

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