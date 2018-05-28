В коммуне Бачой состоялось открытие спортивного сезона

В столичном пригороде Бачой открыли спортивный сезон. Местная молодежь состязалась в поднятии тяжестей, трынте, футболе и волейболе.

Самым умелым в трынте оказался Ион Цыжу. Он с гордостью принял традиционный приз - барана.

Многолюдно было у перекладины, где подтягивались юноши. Детвора между тем лакомилась мороженным.

Местные жители считают такие события важными и полезными для молодежи.

Поддержал событие депутат-демократ Константин Цуцу, уроженц коммуны Бачой.

"Я рад видеть столько молодых людей в Бачой. Я часто приезжаю сюда, общаюсь с людьми, помогаю, поддерживаю. Когда речь идёт о молодежи, то деньги неважны. Моих односельчан из Бачой я поддерживаю с удовольствием", - сказал депутат ДПМ Константин Цуцу.





