Подозреваемые в убийстве во время драки не являются бойцами K1 и не имеют отношения к профессиональным проектам

Молодые люди, которых подозревают в том, что они забили до смерти мужчину, не относятся к Ассоциации FEA или к Федерации K1. Такое заявление для timpul.md сделал председатель Fighting & Entertainment Association of Moldova (FEA) Дорин Дамир.

«Эти два бойца, о причастности которых к драке говорят, Аурел Игнат и Михай Пыргару, не являются членами Федерации K1. Ни один из них не участвует в проектах, организованных Ассоциацией FEA. Аурел Игнат ещё год назад принял решение уехать за границу, подписав контракт на участие в крупных проектах. Что касается Пыргару, в последние годы я о нем даже не слышал. Да, они оба занимаются боевыми искусствами, но не в нашей Федерации, и не в наших профессиональных проектах. Я с уверенностью могу заявить, что оба не относят к Федерации K1”, - подчеркнул Дорин Дамир. Напомним, что практикующий боевые искусства Михай Пыргару, которого подозревают в убийстве мужчины во время драки, был арестован на 30 суток. В ближайшие дни перед судом предстанет также и второй подозреваемый, также практикующий боевые искусства. Инцидент произошёл 19 мая, перед столичным ночным клубом. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а через 5 дней он скончался в больнице. Виновным в его смерти грозит до 15 лет тюрьмы.

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