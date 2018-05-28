Лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле, после того как тот фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный Д5З и партией "Лига" кандидат Джузеппе Конте.
Ранее Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат. Фатальным препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику, пишет РИА Новости.
"Я считаю, что правительственный кризис должен быть внесен в повестку парламента, используя 90-ю статью конституции", — заявил Ди Майо в эфире телеканала Rai1, назвав действия президента "необъяснимыми".
В 90-й статье говорится, что "президент республики не несет ответственности за свои действия на посту главы государства, кроме случаев государственной измены и нарушения конституции".
После импичмента, добавил Ди Майо, в Италии необходимо провести новые парламентские выборы: "итальянцам необходимо как можно быстрее дать слово".
К требованиям отставки Маттареллы присоединилась правая партия "Братья Италии". "Президент Италии предал свой народ. Мы предложим в парламенте выдвинуть ему импичмент", — говорится в ее заявлении.
На защиту Маттареллы встал лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. По его словам, "Движение 5 звезд", говоря об импичменте Маттареллы, "как всегда ведет себя безответственно".
Помимо Берлускони действия президента поддержали ведущие представители Демократической партии: бывший премьер Италии и экс-секретарь партии Маттео Ренци назвал "угрозы Маттарелле подлостью", а нынешний ее руководитель Маурицио Мартина заявил, что президент "защитил страну, конституцию и национальные интересы".
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