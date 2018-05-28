На Кубе более пяти тысяч человек эвакуировали из-за шторма "Альберто"

Более 5 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма "Альберто".

По прогнозу института метеорологии Кубы, интенсивные дожди продолжатся на острове в течение ближайших 24 часов, сообщает РИА Новости.

В провинции Санкти-Спиритус в центральной части Кубы эвакуированы около 3 тысяч человек из-за угроз затопления, в том числе в районе водохранилища Саса, где из-за переполнения пришлось начать незапланированный сброс воды.

Еще 2 тысячи человек были эвакуированы в провинции Санта-Клара. Среди пострадавших от урагана районов Кубы также Пинар-дель-Рио, Артемиса и Матансас, а также центр Сьего-де-Авила.

По данным эксперта института гидроресурсов Архелио Фернандеса, за последние 48 часов на острове выпало 74 миллиметров осадков, или 54% майской нормы.

"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.

Ранее власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".