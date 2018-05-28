В штате Мэриленд объявили режим ЧС из-за затопления

Губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган объявил о введении режима ЧС в связи с затоплением в городе Элликот.

После сильных дождей вода затопила Элликот в штате Мэриленд, в котором в 2016 году произошло сильное наводнение. По данным экстренных служб, вода поднялась выше уровня первого этажа, сообщает РИА Новости.

"Я объявил чрезвычайное положение", — сообщил Хоган в Twitter.

Службы экстренного реагирования сообщили, что ожидается продолжение дождя. Власти призывают жителей избегать затопленных областей, следить за новостями и следовать всем указаниям.

Город Элликот был основан в 1772 году. В нем проживает до 70 тысяч человек.