Трёхмесячный ребёнок погиб в результате ДТП в центре Кишинёва

Трёхмесячный ребёнок погиб в результате ДТП, которое произошло минувшеё ночью в районе моста на Измаильской улице. По предварительным данным авария произошла по вине отца младенца, который сел за руль в нетрезвом состоянии.

Водитель ехал с превышенной скоростью, не справился с управлением, и врезался в рекламный щит. Помимо мужчины в автомобиле находилась его беременная жена. Во время столкновения 22-летняя женщина держала младенца на руках. Отмечается, что оба супруга не были пристёгнуты.

На место происшествия прибыли экипажи скорой помощи и полиции. Как видно на кадрах, снятых очевидцем, мужчина был настолько пьян, что не понимал всей тяжести случившегося. Он припирался с инспекторами и даже пытался включить музыку.

Тем временем его ребёнка доставили в больницу скорой помощи. Спасти младенца врачам не удалось. От полученных травм ребёнок скончался.