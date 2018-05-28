Во Франции от взрыва гранаты погиб мужчина

Во Франции местный житель умер от взрыва гранаты, которую купил на рынке. Как сообщает издание Est Republicain, 68-летний житель Дамлевьер купил на рынке четыре гранаты.

Когда он пытался произвести некие действия с одной из них в гараже, снаряд взорвался. Мужчина скончался на месте, передает korrespondent.net.

Сообщается также, что полиция поместила продавца под стражу за хранение оружия и непредумышленное убийство. Как сообщил прокурор, при обыске прилавка продавца была обнаружена еще одна граната.