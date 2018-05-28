Белая пыль неизвестного происхождения накрыла столицу Туркмении

Белая пыль неизвестного происхождения накрыла в понедельник утром столицу Туркмении Ашхабад.

Как сообщили местные жители, сильные пыльные бури накрывали Ашхабад и ранее, но такого явления, чтобы над городом висела белая пыль, похожая на туман, они не припоминают. Позднее жалобы на пыль поступили и от населения других регионов Туркменистана, сообщает РИА Новости.

Национальный комитет Гидрометеорологии Туркменистана и местные СМИ пока никак не комментируют это явление. В свою очередь, СМИ стран Центральной Азии сообщили, что причиной стала соляная буря с Аральского моря, которая накрыла Туркменистан и Узбекистан.