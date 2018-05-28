Двоих 18-летних граждан Франции обвиняют во взломе Despacito

В Париже двум 18-летним гражданам Франции выдвинули обвинения после взлома популярных музыкальных видео на YouTube, пишет BBC.

Хакеры атаковали ряд видео в прошлом году, в частности хит Despacito - самое популярное музыкальное видео на YouTube за все время.

Они заменили обложку Despacito изображением людей в масках и с капюшонами, которые держат оружие. Парижская прокуратура назвала двух подозреваемых только как Нассим Б. и Габриэль КАБ.

Хакеры получили доступ к аккаунту на YouTube популярной музыкальной видеоплатформы Vevo, меняли изображение обложек песен и распространяли некоторые пропалестинские сообщения, передает korrespondent.net

Кроме Despacito исполнителя Луиса Фонси, хакеры атаковали видео других поп-звезд, в том числе Селены Гомес, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Криса Брауна, и Шакиры. В итоге Vevo удалило видео Despacito, которое собрало более 5 млрд просмотров.