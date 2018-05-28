На США надвигается ураган "Альберто"

Ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов.

Ущерб в регионе от урагана может составить от 400 до 500 миллионов долларов. Еще 600 миллионов долларов регион может потерять из-за того, что туда не приедут туристы, сообщает РИА Новости.

"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.