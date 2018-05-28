Трое братьев в возрасте до 11 лет утонули в озере в Оргеевсом районе

Три брата, 7, 9 и 11 лет, утонули в воскресенье, 27 мая, в озере села Похребень, Оргеевского района. Спасатели искали их всю ночь.

Как сообщает ipn.md, после почти 12 часов поисков сегодня утром они нашли тела мальчиков 9 и 11 лет. Самый маленький из детей не был найден до сих пор.

Согласно оперативным данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, детей видели в лодке, затем их одежду нашли на берегу. Спасателей вызвали примерно в 18.00.



Мальчики из одной многодетной семьи. Родители воспитывали пятерых детей.