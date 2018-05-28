Москве предложили присвоить статус города-курорта

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в правительство с тем, чтобы инициировать процедуру признания Москвы городом-курортом.

Депутат напомнил, что год назад при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. "Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта", - сказал Дегтярев.



По его словам, проведение Чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха, передает newsru.com.

"Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура", — заявил Дегтярев.