Скончался американский астронавт Алан Бин, побывавший на Луне

В США скончался бывший астронавт Алан Бин, ставший четвертым человеком, побывавшим на Луне, сообщила его семья. Бину было 86 лет.

Его семья сообщила, что он заболел две недели назад, когда находился в штате Индиана, и скончался в больнице города Хьюстон.

Астронавт Майк Массимино назвал Бина самым удивительным человеком, которого он когда-либо встречал. "В нем уникально сочетались технические достижения в роли астронавта и изобразительные достижения в роли художника", - сказал Массимо, участвовавший в двух первых полетах шаттла.

"Мы вспоминаем астронавта из "Аполлона-12" Алана Бина, ходившего по Луне в 1969 году и управлявшего экипажем "Скайлэб" в 1973 году. После ухода со службы он начал рисовать удивительные миры, которые так увидеть мог только он", - говорится в "Твиттере" НАСА.

Алана Бина пригласили в НАСА в 1963 году. До этого он испытывал военные самолеты. Он дважды летал в космос. В первый раз - в 1969 году - он был пилотом лунного модуля миссии "Аполлон-12". В 1973 году он стал командиром второй пилотируемой экспедиции к "Скайлэб" - американской орбитальной станции.

Алан Бин ушел из НАСА в 1981 году и начал карьеру художника. На его картинах всегда присутствовала космическая тематика, и можно было, например, увидеть следы от подошв на Луне, а также нашивки со скафандра, на которых осталась лунная пыль, передает ВВС.

До Бина на Луну ступили Нил Армстронг и Базз Олдрин, прилетевшие туда в экспедиции "Аполлон-11" в июле 1969 года, а также другой участник "Аполлон-12" Чарльз Конрад.