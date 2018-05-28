Количество сданного в эксплуатацию жилья снизилось на 25,6% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель удвоился по сравнению с январем-мартом 2016 года. По данным Национального бюро статистики, в первые три месяца этого года сдано в эксплуатацию 1119 квартир и жилых домов.
Специалисты по вопросам недвижимости объясняют это значительное снижение перенасыщенностью рынка. Инвестиции в жилищный фонд молдаван, работающих за рубежом, существенно сократились. В то же время экономисты отмечают, что импульсом для жилищного строительства станет запущенная правительством программа «Первый дом», которая, как ожидается, станет все более востребованной, передает Молдпрес.
Статистика также показывает, что, несмотря на то, что количество сданных в эксплуатацию квартир резко сократилось в первом квартале - на 42,9%, снижение отмечено главным образом в городской местности, в январе-марте текущего года было сдано в эксплуатацию 364 индивидуальных жилых дома, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Относительно среды проживания, наибольшая доля сданного в эксплуатацию жилья зарегистрирована в городах - 978 квартир, уменьшившись на 30,4% по сравнению с уровнем, зарегистрированным в январе-марте 2017 года. В сельской местности был закончен 141 дом, на 4,9% больше, чем в первом квартале прошлого года.
В региональном разрезе отмечено снижение в мун. Кишинев и АТО Гагаузия на 36,4% и 5,9% соответственно, в то время как в северных и центральных регионах зарегистрировано увеличение более чем на 10%, а в южных - на 66,8%.
За последние десять лет приобретение квартиры в Республике Молдова стало в три раза доступнее. Так, если в 2008 году для приобретения комфортабельной квартиры площадью 70 квадратных метров требовалось 30,6 среднегодовых зарплат, то в 2017 году - уже 11,2 среднегодовые зарплаты, по оценкам экспертов. Это сокращение обусловлено как снижением цен на жилье, так и ростом средней заработной платы по экономике.
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БЛИЗНЕЦЫ
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