Еще одна обновленная улица в Оргееве

В Оргееве продолжают демонстрировать позитивные перемены и шаг за шагом модернизировать городскую инфраструктуру. Еще одна обновленная улица, которая до недавних пор была в плохом состоянии, сдана в эксплуатацию в эти дни. Находящаяся на въезде в город, имеющая для оргеевцев стратегическое значение Кишиневская улица, была капитально отремонтирована и сегодня изменилась до неузнаваемости. Отметим, что высококачественный ремонт дорог является безусловным приоритетом для примара Илана Шора, а факты говорят сами за себя.

Торжественное открытие модернизированной дороги собрало множество жителей города, которые более 20 лет ожидали ремонта Кишиневской улицы.

Благодаря рабочим муниципального предприятия SCL Orhei, которые трудились и в ночное время, Кишиневская улица была отремонтирована в рекордные сроки – всего за неделю. Работы включали в себя грейдерное выравнивание и покрытие асфальтовым слоем, толщиной в 10 сантиметров.

Одновременно с ремонтом проезжей части были обустроены и пешеходные тротуары. Были заменены бордюры, нанесена новая дорожная разметка, высажен газон и цветочные клумбы, установлена современная остановака.

Для проведения ремонтных работ было использовано свыше 1000 тонн асфальта и 760 квадратных метров бордюров.

Напомним, что с момента прихода Илана Шора на должность примара муниципия Орхей, порядка пятидесяти процентов всех улиц города было модернизировано и реконструировано. В 2018 году будут капитально отремонтированы оставшиеся десятки улиц, включая главную артерию города улицу Василе Лупу, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/shor-sdal-v-ekspluatatsiiu-pervuiu-modernizirovannuiu-ulitsu-v-etom-godu