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Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно платить банковскими картами
// фото: PA
12:13, 28 May 2018
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Прохожие в Лондоне теперь могут не только бросить монетку понравившемуся уличному артисту, но и заплатить за его труд бесконтактной банковской картой.

Лондон, как утверждают авторы этого новшества, стал первым в мире городом, внедрившим систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов.

Программа была запущена в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal, передает ВВС.

"Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов", - заявил мэр Лондона Садик Хан, с энтузиазмом относящийся к новой системе. В воскресенье он объявил, что после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе.

Уличные музыканты, или, как их здесь называют, "баскеры", смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.

Профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл, которая участвовала испытании новой системы платежей, говорит, что возможность оплаты бесконтактной картой значительно повысила ее заработок.

В Лондоне, особенно в центре, в том числе в метро, работает множество "баскеров" . Нередко встречаются музыканты довольно высокого уровня, вполне заслуживающие достойной оплаты своего труда. Однако у лондонцев часто нет мелочи в кармане, а с купюрами они расстаются не очень охотно. Введенная городскими властями бесконтактная система оплаты, судя по первым экспериментам, решает эту проблему, отмечают журналисты.




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