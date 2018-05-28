Сильная гроза в Британии: 15 тысяч молний за четыре часа

В южной части Британии прошли сильные ливневые дожди с грозами. В ночь с субботы на воскресенье за четыре часа было зафиксировано 15 тыс. молний, что является рекордом, сообщает BBC Weather.

Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. В воскресенье в некоторых районах страны всего за час выпало почти 3 см осадков.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Уэльсе и Англии вновь ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта, передает ВВС.

Многие британцы запечатлели молнии на фото и видео, выложив их в соцсети с подписями вроде "совершенно безумно" и "это похоже на стробоскоп".

Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире Би-би-си, наблюдая за происходящим в Лондоне, назвал аномальную погоду "матерью всех гроз".

"Ух ты! Это абсолютное безумие, - сказал он. - Я никогда не видел бурь с такими частыми молниями. В основном это сполохи и не слишком громкие, но вспышки просто потрясающие".