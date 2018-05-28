Додон боится создания коалиции против его персоны

“Нам категорически нельзя на данном этапе даже думать или прогнозировать какие-то коалиции с правыми, потому что опыт показывает, что это невозможно”, – об этом в интервью заявил президент Молдовы Игорь Додон. Глава государства уверен в том, что и в этом году представителей так называемых проевропейских сил посадят за стол переговоров их внешние кураторы для создания коалиции против него и пропрезидентской ПСРМ.

– Даже если они сейчас дерутся, знаете, как в том анекдоте: ежики плакали, кололись, но продолжали кушать кактус, – так вот на данном этапе они друг с другом как бы воюют, например, демократы с правыми, с либералами, с другими, а потом придет дядька из Вашингтона или Брюсселя и скажет: “Ребята, вы должны сделать коалицию против Додона”. И они это не скрывают, – сказал он.

В данной связи глава государства рассказал, какой есть выход из этой ситуации.

– Нужно получить парламентское большинство и сформировать полностью власть. Не пророссийскую, не проевропейскую, как было до сих пор, а промолдавскую, которая будет иметь хорошие отношения с Западом, – добавил Игорь Додон, читать далее: https://point.md/ru/novosti/politika/dodon-o-koalitsii-s-pravymi-ne-mozhet-byt-i-rechi-nam-nuzhno-samim-brat-bolshinstvo