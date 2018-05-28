Домашняя кошка выкормила новорождённого рысёнка в приморском зоопарке

Домашняя кошка в приморском зоопарке выкормила новорожденного детеныша рыси, который остался без материнского ухода из-за ее проблем со здоровьем.

Мать детёныша — европейская рысь Ариша — перенесла тяжелые роды и не может ухаживать за ним. На воспитание маленькую самку рыси взяла местная кошка по кличке Моника, которая окотилась за два дня до ее рождения, сообщает Известия.ru.

«Кошка Моника ведет себя как образцовая мать. Она очень трепетно и с любовью относится ко всем своим деткам. Правда рысенок больше и тяжелее своих братьев, поэтому она не может ее поднять и бережно покусывает свою приемную дочь за ушко», — пояснил представитель зоопарка.

Сейчас рысенку уже три недели, он растет, набирает вес и играет с котятами. Его здоровью ничего не угрожает. Однако специалисты пока не рискуют отдавать котенка матери, поскольку не могут предугадать ее реакцию.

Сотрудники зоопарка также планируют объявить конкурс на лучшее имя для маленькой рыси.