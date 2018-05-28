В ходе визита Хаммарберг примет участие во встречах на высоком уровне и обсуждениях с государственными органами, представителями гражданского общества, командой Организации Объединенных Наций в Республике Молдова и международными партнерами по развитию, присутствующими в стране. Эксперт посетит несколько сообществ в Приднестровском регионе, включая пенитенциарные учреждения и другие места лишения свободы.

Томас Хаммарберг также посетит некоторые населенные пункты, в которых реализуются пилотные проекты в области коммунитарных услуг для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с международными стандартами в области прав человека. В то же время он посетит приют, в котором оказывается помощь жертвам насилия в семье. Все эти инициативы осуществляются ООН при поддержке правительства Швеции, Лихтенштейна и Европейского союза.

На основании этого визита эксперт разработает отчет, который будет опубликован до конца 2018 года.

Нынешний визит Томаса Хаммарберга осуществляется при поддержке посольства Швеции в Республике Молдова.

Эксперт ООН Томас Хаммарберг имеет большой опыт работы в этой области. Он работал в качестве Специального представителя бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана по правам человека в Камбодже (1996-2000 годы) и Комиссаром по правам человека Совета Европы (2006-2012 годы). Хаммарберг также выполнял функции Генерального секретаря Международного центра Олофа Пальме в Стокгольме (2002-2005 годы), был послом правительства Швеции по гуманитарным вопросам (1994-2002 годы), Генеральным секретарем Организации "Спасите детей" Швеции (1986-1992 годы) и Генеральным секретарем Amnesty International (1980-1986 годы). В 2001-2003 годах Хаммарберг работал в качестве Регионального советника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Европе, Центральной Азии и на Кавказе. В течение нескольких лет Томас Хаммарберг был Личным представителем премьер-министра Швеции на специальной сессии по детской ситуации.

В рамках своего мандата в качестве уполномоченного по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг посещал приднестровский регион в январе 2012 года, установив первоначальные контакты в регионе, сообщает point.md