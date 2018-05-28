В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями

В Якутске мужчина напал на блогершу Анжелику Протодьяконову.Девушка получила известность благодаря своим бровям на половину лица.

Протодьяконова столкнулась с тремя мужчинами на улице Хабарова утром 27 мая. Один из них в ходе ссоры ударил девушку по голове, сообщает 360tv.

Блогершу и напавшего на нее горожанина забрала полиция. В отделении оба написали объяснительные по поводу случившегося.

По словам Протодьяконовой, она собирается пройти медицинскую экспертизу, чтобы засвидетельствовать нанесенные ей побои.

Анжелика Протодьяконова стала знаменитостью по воле случая. Кто-то сфотографировал ее в общественном транспорте и выложил в социальные сети снимок, высмеивая ее брови. Фото быстро превратилось в вирусное, а девушка не растерялась и создала эпатажный образ.