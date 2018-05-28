Итальянский футболист убил бывшую подругу и застрелился

В Италии сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой погибли 25-летний игрок футбольной команды Федерико Цини и его бывшая девушка - 30-летняя Элиза Амато. Мотивом расправы была ревность.

По предварительным данным, 26 мая Цини приехал домой к Амато в город Прато провинции Тоскана. Спортсмен просил девушку вернуться к нему. Элиза, вероятно, ответила твердым отказом. Тогда Федерико застрелил Элизу, пишет Corriere della Sera.

Футболист положил труп девушки в свою машину и направился в Сан-Миниано (провинция Пиза). Там он застрелился из того же оружия, которое использовалось для убийства.

Цини начинал карьеру в юношеской команде "Эмполи", затем играл за клубы Монголии, Мальты, Филиппин и Болгарии. Летом 2017 года он вернулся в Италию и стал играть за "Туттокуойо", сообщает "Комсомольская правда".

Федерико и Элиза были помолвлены в начале 2016 года. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Однако уже в марте 2017-го отношения жениха и невесты разладились. Футболист считал, что Элизу настроила против него ее родня. Девушка охладела к спортсмену, пока он играл за зарубежный футбольный клуб и был в отъезде.

Федерико испытывал к потерпевшей сильную страсть. Он часто приезжал к ней в исторический центр Флоренции, где Элиза работала в магазине модной одежды Dixie, ежедневно писал ей письма. Подруга Амато по имени Аличе советовала ей резко порвать всякую связь с футболистом, но Элиза хотела сохранить с ним хорошие отношения, передает newsru.com.