Более 360 любителей скорости поймали за выходные полицейские

За выходные полицейский оштрафовали более 360 водителей за превышение скорости на национальных трассах. По данным Нацинспектората патрулирования, восемь из них ехали со скоростью более 100 км/час на участках дорог, где лимит - 50 км/ч.

Самым ярым любителем надавить на педаль газа оказался 40-летний мужчина из Бельц. Стрелка спидометра показывала 144 км/в, когда его автомобиль заметили правоохранители. Здесь же остановили автомобили, которые ехали на скорости 141 км/ч и 116 км/ч.

Нарушители заплатят штраф до 1500 леев. Так же им начислят пять штрафных пунктов.