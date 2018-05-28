ДТП на Измайловской: заявления отца после аварии, в которой погиб младенец

Выпил 2-3 литра пива и впервые в жизни сел пьяным за руль – так оправдывает свои действия отец, по вине которого погиб трёхмесячный ребёнок.

Мужчина рассказал, что перед тем как произошла авария, он пил с восьми вечера до часу ночи. Он объясняет этот тем, что много трудился в тот день и очень устал.

«Я выпил две бутылки пива, потом принесли ещё. Я выпил 2-3 литра. Я был очень уставшим и быстро напился», - сказал он.

В момент ДТП водитель неожиданно потерял управление, ему показалось, что в него что-то ударяется справа, чтобы избежать столкновения он выехал на тротуар и врезался в столб.

«Я увидел только, как лобовое стекло разбилось», - добавил водитель.

Также мужчина рассказал, что испытывает чувство вины из-за случившегося: «Не думал, что так получится. Для меня это наказание на всю жизнь. Эта авария пятно на моей жизни и никогда не забудется».

Помимо погибшего ребёнка у мужчины осталось ещё трое детей. О том, что 22-летняя жена беременна пятым он узнал вечером, перед аварией.

Водитель ехал с превышенной скоростью, не справился с управлением, и врезался в опору рекламного щита. Помимо мужчины в автомобиле находилась его беременная жена. Во время столкновения 22-летняя женщина держала младенца на руках. Оба супруга не были пристёгнуты.

Водитель был настолько пьян, что не понимал всей тяжести случившегося. Он припирался с инспекторами и даже пытался включить музыку.

Мужчина задержан на 72 часа. Ему грозит до семи лет тюрьмы.