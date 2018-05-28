Тюрьма за контрабанду орехов: вынесен приговор троим жителям Каушанского района

Троих жителей Каушанского района приговорили к тюремному заключению за контрабанду орехов в особо крупном объеме. Они проведут за решеткой по три года.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, товар ввезли из Украины и хранили в Тирасполе. Затем злоумышленники заполнили контрабандой автомобиль и попытались провести ее в Каушаны, объехав внутренний пункт контроля.

Ядра орехов планировали продать на внутреннем рынке под видом отечественной продукции. Общая стоимость товара превышала 800 тысяч леев.