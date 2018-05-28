Футболист ЦСКА освободил 40 нигерийских заключенных

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса помог освободиться из тюрьмы 40 жителям города Кано, оказавшимся за решеткой из-за неуплаты долгов, сообщает Sporting Life.

Футболист погасил долги заключенных в качестве жеста доброй воли в рамках соблюдения поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Кроме того, Муса помог четырем несовершеннолетним, также имеющим финансовые задолженности, и пожертвовал деньги и питание другим местным жителям.

Ахмед Муса выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах, после чего перешел в английский «Лестер». В настоящее время он вновь играет за московский клуб на правах аренды. В российском чемпионате он провел 135 игр, забив 48 мячей, отмечает meduza.io.

За сборную Нигерии Муса выступает с 2010 года. В 2015 году футболист был назначен капитаном национальной команды. Ахмед Муса включен в расширенный состав нигерийской команды на ЧМ-2018.