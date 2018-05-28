Ученые назвали 9 черт лица, делающих нас привлекательными

Многолетние исследования показали, что заставляет нас нравиться друг другу.

Как передает Моя планета, с научной точки зрения привлекательность лиц противоположного пола обусловлена несколькими факторами.

1. Симметрия. Действительно, и мужчины, и женщины склонны подсознательно трактовать симметричные черты как показатель «хороших генов». Однако исследование, проведенное при участии 5000 подростков, не выявило корреляции между здоровьем и симметрией лица.

2. Асимметрия. В этом нет противоречия, ведь абсолютно симметричные лица выглядят довольно странно. Многие привлекательные знаменитости – обладатели довольно асимметричных черт.

3. Усредненность. Людям нравятся лица, которые в целом похожи на лица окружающих их людей. Первый эксперимент по смешению черт провел журнал «Nature» еще в 1878 году: выяснилось, что лицо, составленное из множества лиц, привлекательнее, чем все эти лица в отдельности. Этот подсознательный выбор также связывают с передачей «хороших генов».

4. Мужчины, выглядящие старше. Исследователи называют это «эффектом Джорджа Клуни». В более взрослых мужчинах женщин привлекают статус и достаток.

5. Мужчины с растительностью на лице. Результаты исследования показали, что самой привлекательной считается 10-дневная щетина. Длинные бороды, легкая щетина и гладкие лица казались женщинам одинаково менее привлекательными.

6. Мужчины со шрамами на лице. Они были оценены, как более привлекательные, тогда как шрамы на женских лицах не влияли на привлекательность ни в большую, ни в меньшую сторону.

7. Знакомость. Выяснилось, что наши предпочтения во многом зависят от предыдущего жизненного опыта: с ним мы подсознательно сравниваем определенные типы лиц.

8. Простота. Исследователи выяснили в эксперименте, что наиболее привлекательными кажутся лица, не имеющие каких-то особенных выдающихся или заметных черт, в них должна преобладать симметрия и простота.

9. Похожесть на родителей. Исследования показывают, что мы склонны находить себе партнера, похожего на родителя противоположного пола. Дети, родившиеся у более старших родителей, во взрослом возрасте также предпочитают более старших партнеров.