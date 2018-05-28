В Кишиневе появятся 25 зон для парковки такси

Столичные власти распорядились о благоустройстве 25 специальных зон для парковки такси. Об этом заявил сегодня врио мэра города Руслан Кодряну после заседания муниципальных служб, отметив, что инициатива является частью экспериментального проекта.

«Эти зоны будут предназначены для отдыха таксистов, чтобы существовали специально благоустроенные места, а не на обочинах. Зоны будут обозначены желтым цветом и дорожным знаком, который будет указывать место стоянки только легковых такси. Существует риск, что в отведенных местах будут парковаться и другие автомобили, в этих случаях сотрудники полиции будут применять штраф. Проект – пилотный, чтобы посмотреть, как пойдет. Мы считаем, что проект хороший, поскольку четко указывает места, где можно припарковать такси», - отметил Кодряну.

Врио Управления транспорта Виталий Бутучел подчеркнул, что для реализации проекта не надо много денег, поскольку для благоустройства нужны только краска и соответствующие указатели. Мы разработаем программу деятельности, и, безусловно, проект будет внедрен в ближайшее время», - отметил Виталий Бутучел.

25 зон были определены вместе с сотрудниками полиции. На пилотном этапе будут благоустроены только пять из них, передает Молдпрес.