Потерявшийся пес проехал автостопом 3000 км и вернулся домой

Потерявшийся пес проехал автостопом 3000 км, чтобы вернуться домой. Хозяева уже год как перестали ждать его, предполагая худшее.

Кунхаунд Джейк пропал из своего дома в Финиксе, штат Аризона (США) год назад. Удивительно, но нашелся он в штате Пенсильвания, в 3000 км от дома. Адам Хербоу, выгуливавший собственных собак, обнаружил Джейка на улице и отвел в ветеринарную клинику, передает Моя планета.

Ветеринары просканировали микрочип, имевшийся у Джейка, и позвонили в Финикс его владельцам. Хозяева были потрясены и обрадованы, но, к сожалению, у них не было возможности приехать за Джейком через всю страну. Тогда некоммерческая организация по спасению животных вызвалась помочь: по всей стране разыскали 20 волонтеров-водителей, которые согласились по очереди везти Джейка домой.

За трое суток Джейк пересек 9 штатов с разными водителями и провел три ночи под присмотром добровольцев, прежде чем наконец-то добрался до Финикса, где был вручен хозяевам.