Антикоррупционная сводка: за неделю было заведено 19 уголовных дел

16 предполагаемых коррупционеров попали в изоляторы, а ещё 40 находятся в тюрьме и под домашним арестом. Такие данные представил Национальный антикоррупционный центр, подводя итоги прошедшей недели.

Кроме этого, по данным пресс-службы ведомства с 21 по 27 мая сотрудники НАЦ возбудили 19 уголовных дел и завершили 6 оперативных анализов, а также один стратегический.

На данный момент в канцелярии государственного органа насчитывается 840 материалов, передает aif.md.

За отчётный период на антикоррупционную линию поступило 65 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ. Сотрудники Центра подписали за указанный период 225 справок о несудимости.