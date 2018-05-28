Эксперты рассказали, почему мы хотим сладкого после еды, и что с этим делать

Оказывается, у большинства людей нет зависимости от сахара. Эксперты рассказали, почему мы хотим сладкого после еды, и что с этим делать.

Доктор Джен Нэш, клинический психолог, изучающая пищевое поведение, утверждает, что не надо ругать себя за это желание. Предпочтение сладких продуктов заложено эволюционно, так как кислые или горькие с большей вероятностью могли оказаться ядовитыми. Диетолог Фиона Хантер также отмечает, что сладкое давало необходимую энергию для выживания, когда был дефицит еды. Поэтому сахар стимулирует выброс дофамина, и мы, действительно, чувствуем себя более счастливыми.

Зачастую сладкое ассоциируется у нас с утешением, и это идет из детства, когда нам давали что-то в моменты расстройства или еще из более раннего — когда кормили грудью, чтоб успокоить. Также мы можем есть сладкое после еды, не задумываясь, так как это часть культуры и мы к этому привыкли. Но с возрастом подобная привычка может стать вредна, сообщает Daily Mail.

Чтобы преодолеть тягу к сладкому, специалисты советуют сочетать в пище пять вкусов: сладкий, кислый, соленый, острый, горький. Если все сбалансированно, то нам может этого хватить. Также они уверяют, что ранее люди обычно ели в компании, а сейчас чаще перед телевизором, поэтому сладким стараются заполнить пустоту. И рекомендуют стараться есть всей семьей без гаджетов или восполнять общение по-другому, например, после трапезы звонить другу по скайпу. Нередко сладости выступают как самое доступное и простое вознаграждение за день, полный работы и сложных дел, передает Моя планета.

Но психологи все же советуют найти другое вознаграждение — например, купить что-то из косметики или найти, что вас еще радует. В целом же советуют больше узнавать о том, что такое пищевое поведение, и как сделать его более здоровым, так как это действительно помогает. Потому что у большинства людей нет настоящей зависимости от сахара, значит, все можно исправить.