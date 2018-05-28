В Одесской области автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы

В Одесской области автомобиль Nissan выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом – погибла женщина, еще три человека пострадали.

Авария произошла в понедельник, 28 мая, в 8.15 на перегоне Абамеликово-Кодыма, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Водитель автомобиля Nissan при работающий световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса – Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", – сообщили в компании.

На место аварии вызвали скорую помощь, полицию и военизированную охрану Укрзализныци. Также работает комиссия Одесской железной дороги.

Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. В результате аварии поезд №764 Одесса - Киев задержался на 33 минуты, поезд № 25 Одесса - Яремче – на час, передает korrespondent.net.