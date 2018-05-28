Мария Шарапова сыграла в американском сериале

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла роль в американском сериале под названием "Миллиарды".

Россиянка появится в одних из серий третьего сезона проекта. Об этом она сообщила после того, как выложила в своем Instagram совместное фото с исполнителями главных ролей сериала – Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем, передает Вести.ру.

"Я выступила на канале Showtime в роли приглашенного гостя в сериале "Миллиарды" вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем, — написала Шарапова в личном аккаунте в соцсети. – Не до конца уверена, насколько хорошо все у меня получилось, но это был потрясающий опыт. Начинать работу в пять утра не так-то уж и плохо, когда вы работаете с этими двумя талантами".